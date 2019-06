Diciannove concerti per festival Mundus

(ANSA) - MODENA, 10 GIU - Diciannove concerti, 70 musicisti da 17 Paesi, dieci location in sei Comuni tra Reggio Emilia, Modena e province. Sono i numeri della 24/a edizione della rassegna musicale Mundus, organizzata da Ater-Associazione Teatrale Emilia-Romagna in collaborazione con la Regione e i Comuni, che si svolgerà dal 14 giugno al 15 agosto a Carpi, Casalgrande, Correggio, Modena, Reggio e Scandiano.

Sarà un viaggio tra sonorità jazz, rock, world, folk, soul e popolari, con noti artisti della scena italiana - tra cui Fabrizio Bosso, Cristina Donà, Ginevra Di Marco, Mauro Pagani, Joe Barbieri - e internazionale, come Bombino, Omar Sosa, Luisa Sobral, Carmen Souza.

Si parte venerdì a Modena, nel cortile del circolo Arci Left Vibra, con il concerto 'Ready Fi Di Feeling' di Jah9 & The Dub Treatment: Jah9 è diventata un'icona femminile di un movimento basato sulla coscienza universale. Istruttrice di yoga, porta il pubblico durante i concerti a fermarsi, respirare profondamente per sentirsi rinvigoriti e pieni di potere.