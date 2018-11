Lucio Dalla, la storia in 70 canzoni

(ANSA) - MILANO, 26 OTT - La storia di Lucio Dalla condensata in settanta canzoni, tra successi immortali, rarità e un inedito. Questo è 'Duvudubà', raccolta in uscita il 26 ottobre che presenta il repertorio del cantautore e musicista rimasterizzato a 192 KHz/24 bit dai nastri originali.

Con un titolo preso dall'iconico canto scat nella sigla 'Lunedìfilm', in omaggio al suo amore per l'improvvisazione, il progetto si segnala per l'inedito 'Starter': "Risale al periodo del tour 'Work in progress' con Francesco De Gregori - spiega Marcello Balestra, manager dell'etichetta di Dalla, Pressing Line - E' una delle tracce rimaste sul tavolo mentre lavorava al progetto successivo, nel 2010-2011: ci piace immaginare che sia andato a farsi un giro e noi stiamo finendo il suo lavoro".