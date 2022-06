È uscita dalla grotta sana e salva la speleologa 41enne caduta e ferita a 120 metri di profondità all'interno della Grotta Rotolo, la più profonda della Puglia. L'incidente è avvenuto ieri a Monopoli, nel barese. "I tecnici dopo aver operato ininterrottamente dalla serata di ieri, hanno consegnato Emanuela alle cure del 118" si legge in un comunicato del soccorso alpino e speleologo della Puglia intervenuto sul posto insieme ai colleghi della Basilicata e Campania. I soccorritori hanno lavorato senza sosta per cercare di allargare la parte iniziale della grotta e consentire così il passaggio della barella con l'infortunata. La donna è in buone condizioni di salute: ha riportato solo una frattura al braccio sinistro in seguito alla caduta.