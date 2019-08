Contro 'disumanità' pomodoro solidale

(ANSA) - BARI, 06 AGO - Alla "disumanità" del secreto sicurezza bis approvato ieri dal Senato, le associazioni 'Solidaria' di Bari e 'Diritti a Sud' di Nardò rispondono con un progetto di inclusione socio-lavorativa per la produzione e vendita di salsa di pomodoro da coltivazioni agroecologiche.

"Di fronte alla disumanità che si fa legge - si legge in una nota di Solidaria - non possiamo fermarci, abbiamo il dovere etico e morale di resistere, di continuare a dissentire. Noi lo facciamo costruendo una filiera etica e solidale del pomodoro, lungo la quale nativi e migranti insieme si incontrano e si organizzano, programmano cosa, quanto e come produrre, vivono aspettative di vite e lavoro in comune, senza padroni".

Il progetto si chiama 'Sfruttazero' ed è giunto al sesto anno.

Quest'anno nei campi di Bari e Nardò le due associazioni hanno piantato circa 30 mila piantine di pomodori, contrattualizzando 30 braccianti, italiani e migranti africani.