Operatore coop colpito, condanna giovane

Il giudice monocratico del tribunale di Aosta Marco Tornatore (pm Luca Ceccanti) ha condannato a un anno di reclusione e a duemila euro di multa il migrante di 23 anni, cittadino della Guinea-Bissau, arrestato il 2 maggio scorso dalla polizia con l'accusa di aver colpito al volto un operatore della cooperativa La Sorgente. Era imputato di lesioni personali (10 i giorni di prognosi riportati dalla persona aggredita, un quarantaseienne originario dell'Albania) e di danneggiamento (per la rottura della porta d'ingresso della sede della cooperativa contro cui il giovane si era scagliato).

Senza fissa dimora, prima di essere arrestato aveva tentato di entrare nella sede della cooperativa di Aosta, dove in passato era stato accolto. Già il giorno precedente aveva tentato di farsi accogliere. Il suo permesso per motivi umanitari era scaduto da tempo.