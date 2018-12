Pensioni, presidio sindacati contro tagli

I sindacati Spi-Cgil, Fnp-Cisl, Uilp-Uil e Savt lanciano un grido d'allarme contro l'"ennesimo atto vessatorio del governo nei confronti dei pensionati" e organizzano un presidio ad Aosta: l'appuntamento è per venerdì 28 dicembre, dalle 12 alle 14, in piazza des Francises (all'angolo tra via De Tillier e via Croix de ville).

Nel mirino delle organizzazioni sindacali - anche a livello nazionale - c'è la manovra finanziaria che in tre anni "sottrae 2,5 miliardi di euro dalle tasche dei pensionati, intervenendo nuovamente sull'adeguamento delle pensioni all'inflazione. E' il momento di dire basta! Nonostante il periodo festivo, nei prossimi giorni, si terranno iniziative e presidi unitari davanti alle prefetture locali e nelle piazze di tutta Italia per denunciare le decisioni del governo".