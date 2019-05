Pfm e Sananda Maitreya a Musicultura

(ANSA) - MACERATA, 3 MAG - Sono la Premiata Fornneria Marconi e Sananda Maitreya i primi ospiti annunciati per la XXX edizione di Musicultura, festival della canzone popolare e d'autore, in programma dal 17 al 23 giungo a Macerata. La Pfm, storica band italiana capitanata da Franz di Cioccio e Patrick Djivas, renderà omaggio a Fabrizio De André, primo firmatario del progetto di Musicultura, in occasione dei 20 anni dalla scomparsa del cantautore genovese. Sananda Maitreya, diventato famoso come Terence Trent D'Arby, sarà di scena, sempre allo Sferisterio il 21 giugno con The Sugar Plum Pharaos in una tappa del suo The Fallen Angel Tour. Intanto prosegue la selezione dei giovani artisti in concorso che porterà otto di loro a esibirsi sul palco dell'Arena Sferisterio. In questi giorni Rai Radio 1, media partner di Musicultura, ha preso in consegna le 16 canzoni finaliste per presentarle quotidianamente nell'ambito del programma Music Club, affidate alla competenza di John Vignola.