La ricerca, pubblicata sulla rivista Geophysical Research Letters, ricostruisce le condizioni che quattro anni fa portarono al collasso del ghiacciaio, costato la vita a 11 persone. Gli autori - Alberto Bellin e Carlo Baroni - descrivono una combinazione di fattori che ha progressivamente indebolito la struttura del ghiacciaio

Il distacco del seracco della Marmolada del 3 luglio 2022 fu provocato dall'azione combinata del calore penetrato in profondità, dell'acqua prodotta dalla fusione della massa glaciale e delle crepe che ne avevano indebolito la struttura. A ricostruire le condizioni che portarono al crollo - costato la vita a undici persone - è una ricerca pubblicata sulla rivista Geophysical Research Letters. Il lavoro, coordinato da Alberto Bellin dell'Università di Trento e Carlo Baroni dell'Università di Pisa, analizza i fattori che resero il ghiacciaio sempre più vulnerabile nei giorni precedenti all'evento.