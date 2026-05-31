Dall’Iran alla Tanzania, le sfide a cielo aperto di Michael Bolognini

Dopo avere affrontato il deserto del Lut e conquistato il Monte Damavand in Asia, l’esploratore è pronto a rilanciare la sua sfida estrema in Africa, puntando alla vetta del Kilimangiaro senza fare ricorso a tenda o ad altro riparo artificiale. Lo abbiamo intervistato e ci ha raccontato così la sua esperienza e il prossimo obiettivo