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Dall’Iran alla Tanzania, le sfide a cielo aperto di Michael Bolognini

Cristian Paolini

Cristian Paolini

Dopo avere affrontato il deserto del Lut e conquistato il Monte Damavand in Asia, l’esploratore è pronto a rilanciare la sua sfida estrema in Africa, puntando alla vetta del Kilimangiaro senza fare ricorso a tenda o ad altro riparo artificiale. Lo abbiamo intervistato e ci ha raccontato così la sua esperienza e il prossimo obiettivo 

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