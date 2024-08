Londra, dal leone ai pinguini allo zoo si effettua la pesatura annuale

Come ogni anno, gli ospiti del famoso zoo di Londra salgono sulla bilancia uno dopo l'altro. Leoni, pinguini, cammelli, cinghiali e chi più ne ha più ne metta: gli addetti del parco dirigono 'il traffico' per la pesa annuale degli animali che, ormai abituati agli uomini a questo appuntamento, si mettono in fila ordinati e disciplinati. I dati raccolti vengono condivisi in un database in condivisione con gli zoo di tutto il mondo, in modo tale da potersi confrontare e magari capire qualcosa in più di utile per il benessere degli animali. L'operazione è particolarmente importante in ottica di studio della conservazione delle specie in pericolo.