Fonti Usa: Biden non parteciperà alla Cop28 di Dubai

Mondo

Nel giorno in cui grazia due tacchini in vista del Thanksgiving, Joe Biden festeggia 81 anni, tra gaffe e battute. Ma con alcune preoccupazioni, quelle del suo partito, in vista delle elezioni nel 2024: i Dem sono preoccupati per la sua età, visto che già ora è il presidente più anziano della storia americana. Preoccupazioni che non toccano il presidente, come del resto i sondaggi piuttosto deludenti, almeno per il momento A cura di Valentina Clemente