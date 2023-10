Arriva il granchio peloso cinese, l'invasione in Gran Bretagna. VIDEO

Dopo il granchio blu in Italia, ora è Londra a dover fare i conti con una nuova specie molto invasiva e aggressiva. Al momento in tutto il Paese sono oltre 800 gli esemplari avvistati lungo i corsi dei fiumi ma anche nei parchi. Un uomo che portava a spasso il suo cane si è imbattuto nel crostaceo e lo ha ripreso: è grande quanto un piatto e presenta le caratteristiche chele pelose

I granchi pelosi cinesi stanno invadendo il Regno Unito. Si tratta di crostacei molto invasivi che stanno danneggiando le rive dei fiumi britannici e che possono essere anche molto aggressivi se minacciati. Questa specie può infatti arrivare ad essere grande come un piatto e con le sue chele è in grado di dare morsi molto dolorosi. Il suo nome deriva dalla caratteristica dei suoi artigli che sono pelosi.

Oltre 800 esemplari avvistati

Come riporta il Daily Mail, che ha anche tracciato una mappa dei luoghi dove il granchio peloso cinese è più presente, i crostacei sono stati avvistati lungo i corsi d'acqua di Londra e nel Cambridgeshire, ma anche in luoghi come la diga di Whittlesea, un parco nel sud-ovest della capitale e il Nene Park a Peterborough. Secondo il quotidiano britannico, questa specie cinese si sarebbe stabilita nel Tamigi nel 1973. Da allora si sono diffusi in altri fiumi come quello del Tyne, di Humber, di Medway, di Wharfe, di Ouse, di Tamar e di Dee. Al momento, secondo il Museo di Storia Naturale, sono stati avvistati almeno 800 esemplari e la loro presenza si sta espandendo in tutto il Paese, da Londra a Newcastle, da Manchester a Glasgow. Un filmato amatoriale sta facendo il giro del web: Andy Litchfield stava portando a spasso il suo cane a Bushy Park, nel sud-ovest della capitale, quando si è imbattuto nell'esemplare e ha fatto il video.