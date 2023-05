Giornata del cane senza razza, quali sono i vantaggi dei cani meticci

Una volta presa la decisione di accogliere un cane in famiglia, è facile essere assaliti dai dubbi: quale razza è più adatta a noi e al nostro stile di vita? Oppure meglio scegliere un meticcio? Vediamo quali sono i vantaggi di avere un cane non di razza.

La salute

Le razze canine sono state selezionate in modo da presentare le caratteristiche più adatte ad affiancare l'uomo nelle sue attività. Da un lato quindi presentano tratti ben definiti per carattere e istinto, dall'altro però sono predisposte a determinate patologie. Il caso più estremo riguarda i cani (e i gatti) brachicefali, ovvero quelle razze che presentano il muso schiacciato: si tratta di un'anomalia, trasmessa grazie a un'apposita selezione, che causa agli animali difficoltà a respirare. Ma ogni razza presenta patologie a cui è più esposta. Il cane meticcio o bastardino invece è più resistente e gode anche di un'aspettativa di vita più lunga. Questo aspetto si traduce, oltre che in una migliore qualità della vita per l'animale, anche in un notevole risparmio per il suo proprietario con un numero di visite dal veterinario molto ridotto.

Il carattere

Con meticcio si intende un cane di cui si possono identificare i genitori solo con difficoltà. Le sue caratteristiche fisiche e caratteriali sono un'incognita, e anche all'interno della stessa cucciolata vi possono essere cani con caratteristiche fisiche piuttosto diverse. Tuttavia, i cani meticci generalmente sono molto socievoli, docili e tranquilli. Hanno buoni rapporti con adulti e bambini e di norma si adattano facilmente sia ai nuovi contesti, che all'arrivo di un nuovo membro in famiglia o di un nuovo animale. Generalmente poi sono anche cani piuttosto svegli e intelligenti, che imparano in fretta. E se si vuole essere certi della taglia e della morfologia che avrà il cane, è sufficiente scegliere in canile un cane già cresciuto.

Una scelta responsabile

Non sempre è facile avere informazioni trasparenti sulle modalità di allevamento e sull'origine dei cuccioli di razza. Complice il fatto che l'acquisto di un cane con pedigree può avere un impatto economico notevole sul bilancio famigliare, è facile farsi tentare da animali che nelle foto sembrano bellissimi, venduti attraverso internet a prezzi molto vantaggiosi. Tuttavia si rischia in questo modo di alimentare il traffico illecito di cuccioli che in realtà arrivano a noi dopo essere stati separati dalla madre troppo presto e al termine di viaggi estenuanti, stipati in auto o furgoni, a volte attraverso più Paesi. Un business crudele che si può contrastare preferendo all'acquisto l'adozione.