Earth Day, tre giorni di eventi all'Orto Botanico di Palermo

Tra le centinaia di specie vegetali dell'Orto Botanico, museo naturale a cielo aperto e oasi di verde a due passi dal mare, si alternano seminari, incontri, proiezioni e concerti per celebrare la Terra in occasione della più grande manifestazione ambientale del pianeta

Anche Palermo celebra la Giornata della Terra, l’unico momento in cui tutti i cittadini del mondo si uniscono per promuovere la difesa e la salvaguardia del pianeta. All'Orto Botanico tre giorni di eventi, organizzati da Fuori Orario insieme all’Università con il patrocinio del Comune. "La centralità delle questioni climatiche e il tema dell’emergenza ambientale devono essere nell’agenda politica nazionale ed internazionale - dicono gli organizzatori -. Questa guerra in corso ne ha ancora una volta richiamato l’urgenza. Una vera transizione ecologica deve indirizzarsi verso le energie rinnovabili per non essere una mera operazione di greenwashing" .

Si apre venerdì 22 mattina ore 10 con un seminario: la sfida ambientale e le competenze trasversali per la transizione ecologica, tra i relatori anche Andrea Le Moli (Università di Palermo) Annalisa Corrado (Portavoce Green Italia) e Gianfranco Zanna (Legambiente). Modera Marco Carapezza.



Alle 18.00 di venerdì Dario Oliveri che come ogni anno cura la sezione musicale del Festival introdurrà il concerto "Paesaggi dal Cielo". Il repertorio accuratamente studiato per la giornata della terra prevede anche Argomentatio, una recente composizione di musica elettroacustica di Giuseppe Rizzo, nella quale una serie di drones elettronici fanno da sfondo/scenario a rumori dell’ambiente sonoro dell’Orto Botanico rielaborati in tempo reale.

Sabato 23 l’Orto Botanico ospiterà per tutta la giornata workshop, laboratori, visite guidate a tema ambientale, e tra questi il monologo di Preziosa Salatino studiato apposta per Earth Day Palermo e la rassegna di documentari e film per la sezione cinema per la terra che vede in programma “Le Rossignol”, “Human”, “Soundscape” e in prima assoluta “Om Layoun”, con introduzione dello stesso regista che sarà presente in sala e ci parlerà anche del progetto della “School of Water Scarcity”.

Per le Conversazioni Green, quest’anno il programma vede la presentazione di due libri sabato 23 ore 17 Annalisa Corrado e il suo libro “Le ragazze salveranno il mondo” e domenica 24 sempre alle 17 Gianni Silvestrini presenterà il suo ultimo libro “Cos’è l’Energia Rinnovabile Oggi”.

"A due anni dalla pande­mia torniamo quest'anno a festeggiare Ea­rth Day in presenza e con una edizione spec­iale - dice Patrizia Pozzo condirettore del festival Earth day di Palermo -. Siamo giunti alla decima edizione grazie al sostegno del Comune e dell'Univ­ersità, nostri partner che dal primo anno hanno creduto nel progett­o.​ Ormai è diventa­to un appuntamento fisso per la città e i palermitani. Per la decima edizione - e visto il particol­are momento storico in cui viviamo con una guerra alle porte - doveroso mettere al centro la sfida amb­ientale. Ecco perché Earth ­Day quest'anno apre proprio con un conve­gno sulla transizione ecologica. La guer­ra con le sue dramma­tiche conseguenze ci impone di (ri) pen­sare ancora più velo­cemente ad alternati­ve da poter attuare in tempi brevi e a un piano serio, resp­onsabile e credibile per le generazioni future".