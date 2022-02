I tapiri vivono meglio in coppia: la storia di Irene e Rondel

Storia d'amore di due tapiri sudamericani, appartenenti ad una specie solitaria in natura. I due animali si sono conosciuti e amati in uno zoo. Hanno vissuto insieme in cattività per otto anni e dalla loro relazione sono nati tre piccoli esemplari.

Otto anni di coppia fissa, tre figli nati dal loro amore, una vita trascorsa insieme senza lasciarsi mai. Storia da copertina per Irene e Rondel nel giorno di San Valentino.

Copertina però scientifica visto che i due innamorati sono due animali, due Tapiri sudamericani. Seppure appartenenti ad una specie solitaria in natura, la loro storia d'amore è diventata uno studio di settore pubblicato su International Zoo News.

Parco Natura Viva: "Oggi Irene non c'è più. Quando è arrivato allo zoo era un esemplare nervoso"

Oggi Irene non c'è più, ha lasciato il suo compagno insieme all'ultima figlia, Alba. "Quando è arrivato al Parco Natura Viva all'età di due anni - ricorda Caterina Spiezio, responsabile del settore ricerca e conservazione del parco zoologico veronese - era un esemplare nervoso che non mostrava interesse per l'acqua, né per la ricerca di cibo". I responsabili dello zoo decisero di mettere Irene nella stessa gabbia di Rondel e tra i due scoppiò subito l'amore.

I tapiri sudamericani sono esemplari in via di estinzione negli ultimi 30 anni

I due tapiri non si sono più lasciati.Hanno vissuto felicemente insieme in cattività, giocando e correndo in 1.750 metri di spazio con prato, alberi e una piscina in cui mostrare le loro capacità di abilissimi nuotatori.Hanno avuto tutto il tempo e lo spazio per far crescere con loro i tre figli. Storia che vale la pena perché ha una grande valenza scientifica. Infatti fino ad ora la scienza ha evidenziato dei “benefici di soprattutto coppia” per i grandi felini come tigri siberiane e leopardi delle nevi. Ma mai per il tapiro sudamericano, un animale oltretutto in via di estinzione negli ultimi 30 anni a causa della deforestazione, della caccia per la carne e della competizione col bestiame domestico.