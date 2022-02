Arpa industriale a favore della sostenibilità con i materiali FENIX

Promuovere lo sviluppo e la sostenibilità a lungo termine è e dovrà essere l’obiettivo di tutte le aziende. Non fa eccezione Arpa Industriale che ha puntato su nuovi materiali per l’interior design: i materiali FENIX che diventano carbon neutral. “Per noi, la sostenibilità non riguarda unicamente la responsabilità sociale d'impresa, ma è parte integrante della nostra strategia aziendale generale. È una componente essenziale del processo di innovazione e sviluppo dei nostri materiali per le superfici”, afferma Stefano Mion, Amministratore Delegato di Arpa Industriale.

L’ essere carbon neutral