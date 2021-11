A Bologna la Tree Marathon: 42.195 piccoli alberi su terrazze

Querce, aceri e ciliegi sono le tre piante scelte come protagoniste della "maratona" candidate a trovare un posto nelle case di migliaia di italiani come alberi in miniatura capaci di vivere in vaso. La presentazione in città in occasione della giornata nazionale degli alberi che ricorre proprio oggi Condividi

Per contribuire a mitigare gli effetti della crisi climatica, eliminando una porzione di anidride carbonica dall’aria delle città, basta un piccolo gesto che diventa grande se fatto da tanti. È questa l’idea della Tree Marathon - Un albero per il futuro già partita da qualche settimana in tutta Italia che oggi viene presentata ufficialmente a Bologna.

L’ iniziativa Tutti possiamo fare spazio a un piccolo albero: piccole querce, ciliegi e aceri capaci di assorbire meglio l’anidride carbonica per raggiungere il traguardo di 42.195 nuovi piccoli alberi (tanti quanti sono i metri di una maratona) sui balconi e sulle terrazze delle città italiane. L’iniziativa promossa da Si Produzioni-Eugea nasce da un’idea supportata da evidenze scientifiche: le piante assorbono l’anidride carbonica dall’atmosfera e la trasformano in foglie, fiori e frutti; i vegetali che vivono nei luoghi dove il gas serra viene liberato hanno un’aumentata efficienza di assorbimento; le giovani piante sono delle vere e proprie “spugne” di anidride carbonica; alcune specie di alberi, con poca crescita, sono più adatte di altre ad essere coltivate su balconi e terrazze urbane anche di dimensioni ridotte. Querce, aceri e ciliegi sono perciò le tre piante scelte come protagoniste della Maratona e candidate a trovare un posto nelle case di migliaia di italiani come alberi in miniatura capaci di vivere in vaso.