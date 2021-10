Mamma elefante uccide un coccodrillo per difendere il suo cucciolo

Mai mettersi contro una madre. In un video diventato virale e girato in Zambia si vede una elefantessa uccidere un coccodrillo per difendere il suo elefantino

Per difendere il suo cucciolo ha ucciso un coccodrillo calpestandolo. Sono immagini incredibili quelle che vengono dalla Repubblica dello Zambia, dove una mamma elefante per difendere il suo piccolo ha ucciso un alligatore che sembrava aver scelto l'elefantino come preda. La scena incredibile è stata filmata da un turista Hans Henrik Haahr durante un safari ed è diventata subito virale.

L’elefantessa prima lo ha spinto con la testa, poi lo ha calpestato ripetutamente. Il predatore ha perso la vita travolto sotto il peso di oltre 3 tonnellate. video naturalistici raccolti in Africa. Di solito gli elefanti sono animali molto pacifici ma le femmine possono diventare aggressive quando percepiscono un pericolo per la prole.