Anche ai canguri piace fare il bagno, come dimostra questo esemplare nel Queensland, in Australia. Nonostante la fine di giugno segni per il Paese l'inizio dell'inverno, il canguro ha voluto sfidare le rigide temperature e si è tuffato in mare. Il bagno è durato, comunque, pochi secondi.

Credit: Adam Doughty via Storyful