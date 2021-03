Giovani e scienza, Cook: "Il rischio è l’apatia, non il negazionismo"

Intervista al professore della George Mason University e fondatore di Skeptical Science. E’ uno degli ospiti dell’Aspen Global Congress on Scientific Thinking & Action. A proposito di Joe Biden: avrà un forte impatto su come l’opinione pubblica percepisce il cambiamento climatico

“Il rischio non è che i giovani siano negazionisti, il rischio è l’apatia o il disimpegno”. Così a Sky Tg24 John Cook, docente e ricercatore del Center for Climate Change Communication della George Mason University, che con la sua organizzazione Skeptical Science studia gli articoli scientifici sottoposti a peer review (cioè messi alla prova di altri scienziati).

Gli attivisti influencers

In collegamento dall’Australia, Cook spiega che "attivisti come Greta Thunberg hanno un ruolo così importante nello stimolare l’impegno dei giovani”. E, aggiunge: “Più questo fenomeno cresce, più può tradursi in azioni prolungate contro il cambiamento climatico”.