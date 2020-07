Gli spettacolari salti in aria di uno squalo in Australia. VIDEO

La curiosa performance è andata in scena nel Queensland. Un gruppo di barche ha assistito in prima fila alle spettacolari acrobazie del predatore, prima di condividere le immagini sulla piattaforma Storyful

Uno spettacolo insolito ma estremamente affascinante è quello a cui hanno assistito alcuni abitanti del Queensland. Uno squalo mako si è infatti esibito in una serie di curiose acrobazie che sono state riprese e postate sulla piattaforma video Storyful. La "performance" del predatore è andata in scena al largo della costa di Yeppoon in Australia. L'animale appartiene alla specie mako, famosa per i suoi salti e per essere una delle più veloci del mondo.