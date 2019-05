È morto Tam, l’ultimo rinoceronte di Sumatra maschio della Malesia. L’animale, deceduto nella Riserva naturale Tabin di Sabah per problemi al fegato a 30 anni, era l’ultimo appartenente alla specie nel Paese. Gli esperti speravano che potesse riprodursi nella riserva ma poi si è scoperto che i due esemplari di sesso femminile erano sterili. Ora in Malesia è rimasta solamente un rinoceronte femmina, Iman.

In totale 80 rinoceronti di Sumatra nel mondo

I rinoceronti di Sumatra sono a rischio di estinzione e si stima che in totale nel mondo siano meno di 80. Sono la specie più piccola di questo mammifero, i soli in Asia con due corni, e si caratterizzano per i lunghi peli. Si trovano principalmente in Indonesia, nel sud della Malesia e nella zona peninsulare. Ma, secondo il Wwf, abitano anche in Thailandia meridionale.