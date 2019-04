Un orso polare ha viaggiato su una lastra di ghiaccio per 700 km in Russia, da Chukotka fino a un villaggio in Kamchatka. Quando è stato trovato, come si vede nel video, l’animale era esausto e i soccorritori hanno messo in atto l’operazione di salvataggio.

Lo hanno riportato a casa in elicottero e rilasciato nella natura

I soccorritori hanno sparato all'orso un tranquillante e, dopo averlo messo in un contenitore, lo hanno riportato a casa in elicottero. Una volta raggiunto l'Artico, l'animale è stato rilasciato nella natura selvaggia.

L'allarme degli ambientalisti: Artico è troppo caldo

Gli ambientalisti affermano che gli animali selvaggi come l’orso polare soffrono poiché l’Artico sta diventando sempre più caldo e il loro ambiente di caccia si sta restringendo.