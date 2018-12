In Italia ci sono 820mila ettari di boschi e foreste nelle aree protette che svolgono funzioni ecosistemiche fondamentali, tra cui l'assorbimento di 145 milioni di tonnellate di Co2 equivalente l'anno. Parchi che vantano veri e propri tesori come le Faggete vetuste dell'Appennino dichiarate Patrimonio Unesco, gli alberi più alti d'Italia, alcuni Larici nello Stelvio. E poi specie esclusive italiane (endemiche) come l'Abete dei Nebrodi in Sicilia o il Pino loricato in Calabria. A ricordarlo è Federparchi in occasione della Festa dell'albero che si celebra oggi e cade in un momento particolare: nelle ultime settimane, eventi climatici eccezionali che hanno caratterizzato l’ultima ondata di maltempo hanno sradicato centinaia di alberi nell'alto Veneto e nel resto del Paese.

Presidente Federparchi: “Insostituibile funzione ambientale”

Questi eventi costituiscono un segnale di quanto sia importante il contrasto dei mutamenti climatici rispetto ai quali i parchi e le aree protette svolgono un ruolo fondamentale: sia per quanto riguarda la protezione e la tutela degli habitat, sia per i modelli di sviluppo sostenibile che possono contribuire alla mitigazione e all'adattamento al cambiamento climatico. "Festeggiamo oggi l'importanza degli alberi e la loro insostituibile funzione ambientale - afferma il presidente di Federparchi Giampiero Sammuri - ma è un'azione che, soprattutto nei parchi e nelle aree protette, viene portata avanti con impegno e spirito di servizio da tutti coloro che vi operano (tecnici, specializzati, vigilanza, amministrativi) con l'insostituibile contribuito delle comunità locali e dei visitatori. Perché siamo convinti che le Aree protette siano una risorsa preziosa di tutta Italia e come tale vadano curate e tutelate".