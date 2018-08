California, le balene viste dal drone nella baia di Monterey. VIDEO

Live/ Funerali solenni a Genova, Mattarella: tragedia inaccettabile. DIRETTA

Lutto nazionale, la città si è fermata per le esequie di 19 delle vittime. I morti sono saliti a 43. Alla cerimonia fischi contro esponenti Pd, applausi per Salvini e Di Maio. Autostrade per l'Italia: in 8 mesi costruiremo un nuovo ponte in acciaio. FOTO - VIDEO