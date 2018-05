Pulizia casa sempre più green: +8,8% spesa in prodotti ecosostenibili

Gli italiani sarebbero sempre più attenti alle tematiche ambientali anche nella scelta dei prodotti per le pulizie domestiche. A rivelarlo è il report della terza edizione del Nielsen Osservatorio Immagino Gs1, secondo il quale le vendite di articoli green per la casa, nel 2017, sarebbero aumentate in valore dell'8,8%.

Crescita in controtendenza con il settore casa

Per questa terza edizione, la ricerca ha individuato oltre 7900 prodotti ecologici per le pulizie domestiche in super e ipermercati italiani. Tra questi c'erano detergenti per bucato, stoviglie e superfici, deodoranti per l'ambiente e prodotti per la cura dei tessuti. Nel corso del 2017 le vendite di questi prodotti, che riportano sull'etichetta il loro ridotto impatto ambientale, sono aumentate in valore dell'8,8%. Si tratta di un valore in controtendenza con il settore della cura della casa che, invece, ha fatto registrare nello stesso anno un calo dello 0.8%. Nel complesso, i prodotti ecosostenibili rappresentano il 5,5% dell'intero giro d'affari della cura della casa. Al primo posto come migliori performance nelle vendite spiccano i prodotti con l'indicazione ecologia "vegetale" che, nel 2017 hanno registrato un +17,2% e rappresentano il 3% dei prodotti monitorati dall'osservatorio. Gli incrementi più significativi riguardano prodotti in detergenza bucato, stoviglie e superfici.



Prodotti biodegradabili

Per quanto riguarda la composizione del packaging e quella dei prodotti, la seconda indicazione per diffusione, che diventa la prima se si considera il giro d'affari, è "biodegradabile". Questa caratteristiche è stata individuata sul 2,7% dei prodotti monitorati, che rappresentano il 2,6% delle vendite a valore. Nel complesso, le vendite dei prodotti con questa caratteristica hanno registrato, sempre nel 2017, una crescita a valore del 19,3%. Il record di aumento delle vendite, però, spetta ai prodotti con "meno plastica" che hanno chiuso il 2017 con un +28,1% e che sfiorano l'1% dell'intero giro d'affari di questo settore del mercato.