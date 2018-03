4 Ristoranti Milano: la mappa dei migliori ristoranti in gara

Alessandro Borghese chiude in bellezza l'appuntamento con 4 Ristoranti , martedì in esclusiva su Sky Uno, con il tour delle migliori Pizzerie Gourmet di Milano . Scopri nella mappa quali sono e dove si trovano i ristoranti in gara.

Alessandro Borghese è pronto a chiudere in bellezza l'appuntamento con 4 Ristoranti, le ultime tappe ci hanno visto godere del panorama incantevole del Friuli Venezia Giulia e di Acqualagna, patria del tartufo, nel territorio delle Marche, poi è arrivato il momento di spostarci verso il territorio lombardo e più precisamente a Bergamo, la città di Donizetti, uno dei più grandi compositori di lirica al mondo, e la precedente puntata ci ha visto sbarcare in Molise per scoprire i sapori e le tradizioni della cucina molisana, quella autentica, naturalmente. L'ultimo appuntamento ci vede tornare in lombardia, nel capoluogo meneghino, martedì alle 21.15, in esclusiva assoluta su Sky Uno, chef Borghese ci farà scoprire le migliori Pizzerie Gourmet di Milano on mancare. Nell'attesa scopri qui di seguito quali sono e dove sono i ristoranti in gara.