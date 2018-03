Warner Bros Digital Day: il futuro dell'intrattenimento digitale è adesso

Antonio Moro, Salvatore Aranzulla e Nicola Vitiello

Come è cambiato e come cambierà mondo dell'intrattenimento digital? Questa è stata la domanda al centro della giornata organizza dalla Warner Bros e dedicata allo sviluppo della cultura digitale. Presenta all'incontro anche Sky con Sky Q , la nuova piattaforma che reinventa il modo di vivere la tv.

Milano, Casa Lago: Esterno Giorno. A costo di usare una frase fatta, la location è davvero una splendida cornice. E il quadro è ancora più splendido. Come l'epocale colosso di Rodi si stagliano nel pregiato spazio le sontuose statue di Supeman e Wonder Woman. Titani Pop che osservano la Warner Bros Digital Day, una giornata speciale che ha l’obiettivo di raccontare come, grazie alle nuove piattaforme digitali, è possibile accedere ai contenuti di entertainment dove e quando si vuole. In fondo potrebbe essere una riunione della filiale umana della Justice League. Infatti a raccontare lo status quo e l'evoluzione dell'intrattenimento digitale ci sono Salvatore Aranzulla, divulgatore informatico fondatore di ‘aranzulla.it’, uno dei 30 siti più visitati in Italia, famoso per la semplicità con cui risponde a qualsiasi dubbio di carattere informatico e Antonio Moro, iconico fondatore della Lega Nerd, moderati dall'esuberante Nicola Vitiello di Radio DJ. Presenti all'evento anche Barbara Salabè - Presidente e Amministratore Delegato Warner Bros. Entertainment Italia, Barbara Pavone - Senior Vice President Group Marketing di Warner Bros. Italia, Fabrizio Ioli - Senior vice president home entertainment & consumer products.

Tra Nerd e “Babbani", tra scafati veterani e semplici fruitori, si discute di cultura digitale con competenza e stile. Certo in Italia l aa rivoluzione digita per alcune fasce è ancora in fieri , spesso e volentieri anche per banali problemi di copertura del territorio e di infrastrutture non adeguate Tuttavia i progressi ci sono

Il mercato inizia a registrare numeri importanti, con 2,5milioni di utenti attivi, ancora pochi rispetto ai numeri dell’Europa ma in qualche modo colmate dal mobile, visto che l’Italia è il terzo Paese al mondo dopo Corea del Sud e Hong Kong con 52 milioni di sim attive e un traffico dati in costante aumento. L’alternativa vera infatti, sembra essere proprio l’accesso ai contenuti tramite mobile, con un consumo medio mensile in termini di traffico di 2,78 GB in crescita rispetto al 2016 del 41,2%.

I contenuti digitali scaricati ogni anno sono oltre 700 milioni, con Warner Bros. leader del mercato digitale e, ad oggi, è in grado di proporre oltre 100 titoli in 4K.

E proprio il contenuto sembra essere la chiave di volta oltre al costo, visto che oggi è estremamente economico acquistare un film a noleggio, senza contare che tramite il digital si può anche comprare un film a prezzo ridotto rispetto al fisico, avendo a disposizione il contenuto in anticipo.

Inevitabile, poi. toccare l'argomento sale cinematografiche. Nessuno sa se tra dieci o vent'anni ci saranno ancora. La platea è divisa, tra i romantici appassionati del buio e delle poltrone di velluto rosso e i futuristi che immaginano visori individuali e realtà aumentata

Ma forse si tratta di un falso problema. La differenza risiedea ancora una volta nella forza dei contenuti. Un film che ha cambiato il mondo come 2001 odissea nello spazio, disponibile on demand su Sky insieme ad altri titoli Warner, rappresenterà sempre un'esperienza unica e indimenticabile su qualsiasi dispositivo lo si guardi. costruire, L'importante è alimentare e guidare questo importante cambiamento culturale. Una rivoluzione testimoniata dal nuovo film di Steven Spielberg, Ready Player One (in uscita a Marzo) in cui il tema del digitale risulta centrale.

Tra i protagonisti del Warner Bros Digital Day c'era anche Sky con Sky Q. Si tratta di una piattaforma che reinventa il modo di vivere la tv, con l’esperienza di visione più evoluta e coinvolgente di sempre. Sky Q trasforma la casa in un ambiente integrato su tutti gli schermi dove poter vedere i contenuti lineari, on demand o registrati.