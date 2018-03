La canzone del mare: c’è brezza di favola

di Camilla Sernagiotto

Su Sky Cinema Family la magia formato favola non va mai in standby, anzi: è una fiammella che arde in moto perpetuo nel "caminetto-televisore".

Sabato 17 marzo sarà la volta di un “ceppo” che ben alimenterà la suddetta fiamma, ossia La canzone del mare.

Alle 21.00 in prima serata non perdete questo film di animazione di bandiera europea che mette al centro i temi caldissimi (per non dire ardenti, stando in tema caminetto) della solidarietà e della purezza.

Un ragazzino di nome Ben vive assieme alla sorellina Saoirse in riva al mare in Irlanda, con il padre rimasto vedovo. Entrambi sono quindi orfani e si spalleggiano a vicenda, sopperendo con una profonda fratellanza alla mancanza della figura materna.

A fare da faro nella loro vita sarà proprio lui: il faro vero e proprio. I due ragazzi, infatti, vivono presso la lighthouse, in un luogo che nasconde non pochi segreti che li porteranno a vivere un fantastico viaggio attraverso un mondo di antiche leggende e magia pura.

Un viaggio che sarà anche di iniziazione, per fare crescere i due ragazzi protagonisti e con loro i giovani spettatori di questo must del cinema d’animazione.

Diretto da Tomm Moore e di bandiera inglese-irlandese, La canzone del mare è stato candidato al premio Oscar® come Miglior Film di Animazione nel 2015.

Un appuntamento da non perdere, adatto a tutta la famiglia in perfetto mood Sky Cinema Family.

Fatevi ammaliare dalle note soavi simili al rumore del mare che produce una conchiglia: La canzone del mare (letteralmente in onda su Sky Cinema Family sabato 17 marzo alle 21) evocherà tantissime madeleine proustiane inzuppate tra le onde del mare cristallino della vostra giovinezza e sarà godibilissimo per i bambini di casa.

Provare per credere.