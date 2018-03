La festa del papà si festeggia anche sullo schermo

Senti chi parla , uno dei titoli cult proproosti da Sky Cinema Family in occasione della festa del papà lunedì 19 marzo

Sky Cinema Family omaggia tutti i padri d’Italia dedicandogli l’intero palinsesto di lunedì 19 marzo, dalle 10 di mattina fino alla seconda serata, in occasione della festa del papà. Da Senti chi parla a Hook – Capitan Uncino , non perdete questi titoli cult ma soprattutto questi padri super cult!

Di mamma ce ne è una sola, recita il proverbio, mentre i papà sono messi in secondo piano, almeno per quanto riguarda il luoghi comuni.

A omaggiarli come si deve ci pensa però Sky Cinema Family che in occasione della festa del papà dedicherà l’intero palinsesto di lunedì 19 marzo, dalle 10 di mattina fino alla seconda serata, ai più famosi padri dello schermo e alle tematiche legate alla paternità.

Si incomincia alle 10 di mattina con la commedia dei buoni sentimenti Il campeggio dei papà con Cuba Gooding Jr. che chiede aiuto al padre per gestire un campeggio estivo per ragazzi, seguito dall’eccitante Avventura nello Spazio con James Woods che, per portare avanti un importante progetto della NASA, chiede aiuto al giovane figlio.

Si prosegue in compagnia dell’indimenticabile Robin Williams nei panni di un Peter Pan cresciuto che deve tornare sull’Isola che non c'è per salvare i suoi figli, rapiti da Capitan Uncino (interpretato da Dustin Hoffman) nella favolona magica firmata Steven Spielberg: Hook – Capitan Uncino.

Seguono nel pomeriggio Papà ti aggiusto io!, l’ironica commedia sul rapporto genitori-figli con Macaulay Culkin e Ted Danson, e Martian Child – Un bambino da amare, il commuovente film in cui John Cusack, rimasto vedovo, adotta un bambino orfano che afferma di provenire da Marte.

In fascia preserale tocca a Kevin Spacey interpretare mirabilmente un cinico uomo d’affari che soltanto quando sarà magicamente tramutato in un gatto riuscirà a riconquistare l’affetto della famiglia nel film Una vita da gatto.

La prima serata vede invece protagonista il neonato più famoso del grande schermo, doppiato in italiano da Paolo Villaggio, che fa di tutto per far nascere l’amore tra sua madre Kirstie Alley e il tassista John Travolta: stiamo parlando del cult targato anni Novanta Senti chi parla.

Chiude la maratona, in seconda serata, Real Steel in cui Hugh Jackman è un promoter di match clandestini tra replicanti telecomandati dagli umani e per l’incontro più importante viene aiutato da suo figlio, con cui sta recuperando il rapporto.