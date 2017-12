Etruria, Gentiloni: "Boschi ha chiarito, sarà candidata"

"Mai fatta alcuna pressione, di nessun tipo. Usano il mio nome per non parlare dei veri scandali del sistema bancario italiano, delle lacune della vigilanza, delle responsabilità dei manager". Queste le parole di Maria Elena Boschi rilasciate al quotidiano Repubblica dopo l'audizione del presidente Consob, Giuseppe Vegas, in Commissione parlamentare di inchiesta sulle banche. Contro Vegas si è schierato il ministro Calenda: "E' riuscito a distrarre l'attenzione dalle sue responsabilità". Intanto il leader del M5s, Luigi Di Maio, attacca: "Deplorevole quanto fatto, Boschi è un conflitto d’interesse vivente". Mentre il presidente Gentiloni la difende: "Penso che abbia chiarito ciò che doveva chiarire. Sarà candidata del Pd". Etruria, Vegas: parlai con Boschi, era preoccupata da fusione con Bpvi

La difesa di Boschi

Giuseppe Vegas, presidente Consob, ha parlato di un colloquio proprio con l’allora ministro sulla possibile fusione tra Banca Etruria (di cui Pier Luigi Boschi, padre di Maria Elena era vicedirettore) e la Banca Popolare di Vicenza. "Parlare del sistema bancario, compresa Banca Etruria, come successo con Vegas, Ghizzoni o altri esponenti delle istituzioni o del settore bancario non vuole dire certo fare pressioni”, ha commentato il sottosegretario. Maria Elena Boschi, che aveva già espresso in un post su Facebook la sua perplessità sulle dichiarazioni di Vegas, racconta anche che, il 29 maggio 2014, Vegas le chiese con un sms di "incontrarci a casa sua alle 8 di mattina". La cosa "mi sembrò inusuale, visto che non avevamo un rapporto di confidenza, e gli dissi che avrei preferito vederci al ministero o alla Consob. Mi pareva più corretto per il ruolo di entrambi vederci in un luogo istituzionale. Mi stupisce che oggi in commissione Vegas si sia ricordato di tante cose e non di questo sms tra i vari che mi ha inviato". Poi aggiunge: "Parlando di banche, ho rappresentato a Vegas la possibilità che mio padre diventasse vicepresidente di Banca Etruria. Tutto qui. Sarebbe stato strano il contrario, visto il ruolo di Consob. Era una questione di trasparenza".

"Non mi dimetto"

In seguito alle dichiarazioni di Vegas, sono stati diversi gli esponenti e politici che hanno chiesto le dimissioni di Maria Elena Boschi. Il sottosegretario però ribadisce la sua volontà di proseguire con il suo incarico: "Ho espresso preoccupazioni come le ho espresse per i risparmiatori di altre banche, ma non sono stata io a seguire le vicenda Etruria. Non ho intenzione di dimettermi sulla base di bugie dette da altri". Alla domanda sulla possibile ricandidatura, Boschi risponde: "La scelta spetta al Pd, mi piacerebbe presentarmi in Toscana ma deciderà il partito".

Di Maio: "Boschi è conflitto d’interesse vivente"

"Il fatto che Boschi, che era ed è parte potente del governo, si fosse premurata in quegli anni di andare da Unicredit o da Consob per occuparsi della banca del padre è deplorevole ed è conflitto di interesse". Così ha reagito Luigi Di Maio alla vicenda Vegas-Boschi. "È come sparare sulla Croce Rossa - ha aggiunto - non è un ministro ma un conflitto di interesse vivente. Il Ministro - ha aggiunto - doveva andare in giro tra i risparmiatori per ristorarli. Queste persone invece sono state abbandonate dallo Stato, mentre questi signori facevano il giro delle sette chiese per salvare le Banche", conclude il candidato M5s alle prossime elezioni.

Gentiloni: "Penso Boschi abbia chiarito, sarà candidata Pd"

Dopo l'attacco di Luigi Di Maio è arrivata la difesa da parte del Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni: "Non sono il giudice del valore aggiunto o non aggiunto. Penso che Maria Elena abbia chiarito tutto quello che c'è da chiarire, quindi sarà candidata dal Pd e mi auguro che abbia successo". Queste le parole del premier al termine del vertice Ue rispondendo a chi gli chiedeva se la candidatura della Boschi sia un valore aggiunto per il Pd.

