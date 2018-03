"Lazarus" di David Bowie diventerà un film

Continua la produzione artistica postuma di David Bowie . Il prossimo 2 maggio il King Theatre di Brooklyn proietterà la versione cinematografica di "Lazarus", il musical composto prima di morire dal cantante britannico. Il film sarà accompagnato da una performance live dell'orchestra che ha partecipato alla messa in scena.

L'orchestra e il cast

Come riporta Rolling Stone , fu lo stesso Bowie a scegliere i sette elementi che compongono l'orchestra che renderanno omaggio al Duca Bianco e alla sua ultima opera, questa volta cinematografica. Il gruppo eseguirà i circa 20 pezzi che accompagnano l'intera messa in scena di "Lazarus". Ad accompagnare la proiezione saranno Henry Hey (tastierista e direttore), J.J. Appleton (tastierista e chitarrista), Brian Delaney (batterista), Luca Dodd (sassofonista), Fima Ephron (bassista), Karl Lyden (trombonista), Chrsi McQueen (chitarrista). Sullo schermo si ammireranno le performance di Michael C. Hall ("Dexter") nel ruolo che fu di Bowie, affiancato tra gli altri Amy Lennox, Sophia Anne Caruso, Michael Esper e Jamie Muscato.

Il musical