Maneskin, arriva il primo inedito in italiano: "Morirò da re"

Si intitola "Morirò da re" il nuovo singolo dei Maneskin, gruppo rivelazione dell’ultima edizione di X Factor. Il brano, primo inedito in italiano pubblicato dalla band, sarà disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali a partire dal 23 marzo, anticipando l’uscita dell’album.

Un post condiviso da Måneskin (@maneskinofficial) in data: Mar 18, 2018 at 10:43 PDT

Il nuovo inedito

"È un pezzo che dimostra che la musica è sempre al centro di tutto e le chiacchiere stanno a zero. E in questi mesi non abbiamo chiacchierato, non chiacchieriamo mai. Come fuoco avanzeremo e prenderemo tutto quanto": queste le parole scelte dai Maneskin sui social per introdurre "Morirò da re". Il brano sarà presentato per la prima volta live durante il concerto di Milano del 21 marzo.

I Maneskin

Damiano, Victoria, Ethan e Thomas, si sono classificati secondi all’ultima edizione di X Factor, vinta da Lorenzo Licitra. La band ha riscosso un enorme successo alla fine del reality: il loro primo inedito "Chosen" e l’omonimo EP sono stati certificati disco di platino, mentre il videoclip del singolo ha raggiunto milioni di streaming e più di 8 milioni e mezzo di visualizzazioni su VEVO/YouTube. Il primo tour della band, annunciato lo scorso dicembre, ha inoltre fatto registrare il tutto esaurito in poche ore portando gli artisti ad aggiungere altre date a quelle già confermate.