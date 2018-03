Taylor Swift, ecco il video di "Delicate"

Taylor Swift ha pubblicato il video di "Delicate", quarto singolo tratto dall'album "Reputation". La cantautrice statunitense l'ha presentato agli "iHeartRadio Music Awards", dove è stata premiata come miglior artista femminile dell'anno. La Swift, che non era presente alla cerimonia, si è affidata ad un videomessaggio registrato nel quale, oltre ai ringraziamenti di rito per il riconoscimento, ha lanciato il nuovo video. L'artista, che attualmente è impegnata nella preparazione del tour mondiale legato all'album "Reputation", ha affrontato nel suo nuovo disco il tema della fama delle celebrity e le sue conseguenze.

Il lancio del nuovo video

"Delicate" è il quarto singolo estratto dal suo ultimo album, "Reputation", uscito a novembre del 2017. Si tratta di una delle canzoni più personali dell'artista, che parla di se stessa e del suo rapporto con la celebrità. Il video è stato presentato ai "iHeartRadio Music Awards", tramite un videomessaggio registrato dalla stessa Swift. "Volevo solo ringraziarvi per questo premio - ha detto la cantautrice riferendosi al riconoscimento come miglior artista dell'anno - ma in mia assenza, volevo mostrarvi la mia gratitudine presentandovi il video del mio nuovo singolo". La Swift ha anche spiegato che la sua scomparsa dalla scena pubblica è dovuta alla preparazione del prossimo tour mondiale.

Il messaggio di "Delicate"

Il video si apre con un primo piano della Swift, che lentamente si allarga per mostrare la cantante su un red carpet, circondata da fotografi e giornalisti. La scena cambia e l'artista si ritrova in un lussuoso hotel dove tutti i presenti la fissano o si girano per guardarla. Finalmente riesce a trovare un po' di privacy all'interno di uno spogliatoio dove in qualche modo diventa invisibile agli occhi della gente. Così inizia a ballare in maniera goffa, senza curarsi del giudizio degli altri. Il messaggio è chiaro: fama e reputazione per i personaggi famosi sono spesso un fardello e solo quando si è "invisibili" o, comunque, lontani dagli occhi del pubblico, si può essere veramente se stessi.