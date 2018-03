Fulmine incendia una quercia plurisecolare in provincia di Venezia

Un fulmine si è abbattuto su una quercia secolare di almeno 500 anni, danneggiandola gravemente; è accaduto intorno alle 8 e 30 del mattino di sabato 31 marzo a Fossalta di Portogruaro nella Città metropolitana di Venezia. Ne hanno dato notizia i Vigili del Fuoco, intervenuti per spegnere l'incendio divampato in una cavità dell'albero.

I danni

Le fiamme, penetrate in una parte interna della quercia non sono state facili da domare. Per raggiungere il focolaio principale i Vigili del Fuoco si sono dovuti servire di una sonda ad alta pressione installata su un camion privato, messo a disposizione da una ditta, in quanto tale punto nevralgico non era attaccabile con le attrezzature ordinarie.

Una pianta monumentale

La farnia, che dovrebbe avere un'età compresa fra i 500 e i 700 anni, risulta protetta dal Ministero delle politiche Agricole Alimentari e Forestali. Non è ancora certo il destino della maestosa pianta: al momento si sta intervenendo affinché possa nuovamente germogliare. In precedenza la quercia era stata colpita da un parassita che già ne aveva messa in dubbio la sopravvivenza.