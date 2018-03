A Roma traffico in tilt a causa di buche e allagamenti

Traffico in tilt a Roma a causa della poggia che cade ormai da diverse ore sulla città. Molti rallentamenti sono dovuti al dissesto del manto stradale: voragini e buche si sono riempite d’acqua facendo impantanare alcuni veicoli e costringendo i vigili a presidiare l'asfalto franato (LE PREVISIONI METEO).

Disagi in tutta la città, allagamenti in zona Fiumicino

Luce Verde ha segnalato nella giornata lunghe code da viale Castrense, dove si è aperta una voragine, all'inizio della Tangenziale Est in direzione Tiburtina, "sorvegliata" dai vigili. A causa del maltempo è stata chiusa al traffico per alcune ore via di Tor Pignattara in direzione Tuscolana. In mattinata è stato chiuso per allagamento lo svincolo dell'Autostrada Aeroporto di Fiumicino in uscita fra l'allacciamento A12 Roma-Civitavecchia e allacciamento del Grande Raccordo Anulare in direzione Fiumicino.

Un'auto dentro una buca al Ponte Spizzichino

Rallentamenti e code si sono registrati in via Ostiense all'altezza della Basilica di San Paolo fino al Ponte Spizzichino a causa di un'auto finita parzialmente dentro una buca nascosta dall'acqua. Buche colme di acqua anche in via di Vigna Murata con rallentamenti agli ingressi opposti di via Laurentina e via Ardeatina e automobilisti impegnati in una sorta di "slalom" per non rimanere incastrati con le ruote. Rallentamenti e code sono stati segnalati in via della Pineta Sacchetti, via Maresciallo Pilsudksy, in via Magnagrecia fra Piazza Tuscolo e via Appia Nuova, fra via Gregorio VII e viale degli Ammiragli. Si è proceduto a rilento anche in via Prenestina, fra Colle Monfortani e Circonvallazione Orientale in direzione centro così come sul viadotto della Magliana e in via Flaminia Nuova fra il viadotto di Castel Giubileo e Grottarossa. A controllare le voragini ci hanno pensato i vigili urbani.