Carabiniere spara alla moglie e si barrica in casa con le figlie

Un uomo, appuntato dei carabinieri in servizio a Velletri ma residente a Cisterna di Latina, ha sparato alla moglie con la pistola d’ordinanza. Poi, secondo le prime ricostruzioni, si è barricato in casa con le due figlie in ostaggio. La donna è stata trasportata in gravissime condizioni con l'eliambulanza all'ospedale San Camillo di Roma. Sembra che la coppia si stesse separando.

I colpi dopo una lite in strada

La sparatoria è avvenuta quando l'uomo, alla fine del turno di servizio, si è presentato a casa della moglie a Collina dei Pini, una zona a ridosso della via Appia al confine tra Cisterna e Velletri. Tra i due ci sarebbe stata una lite in strada. Poi l'appuntato, dopo aver colpito la donna, si è chiuso in casa con le due figlie minorenni.

Data ultima modifica 28 febbraio 2018 ore 09:43