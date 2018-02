Febbraio parte con piogge e gelo, in arrivo neve pure a bassa quota

Torna il maltempo sull'Italia con piogge intense e nevicate anche a bassa quota. Già a partire dalle prossime ore, le perturbazioni inizieranno ad attraversare l’Italia a causa di un vortice di bassa pressione che porterà anche un brusco calo delle temperature. Interessate dai fenomeni temporaleschi saranno in particolare l'Emilia Romagna, le regioni del Nord-Est e quelle tirreniche. (LE PREVISIONI)

In Emilia neve in pianura

Secondo quanto previsto dai meteorologi, tra venerdì 2 e sabato 3 febbraio, in Emilia Romagna c'è un alto il rischio di neve anche in pianura. Già a partire dalle prossime ore, invece, forti piogge arriveranno in Liguria, in tutte le regioni tirreniche e nelle isole maggiori. Sulle Alpi cadrà neve a quote collinari mentre sull'Appennino arriveranno fiocchi a partire dai 1000-1200 metri.

Temperature in forte calo

Con la pioggia arriverà anche un forte calo delle temperature, a partire da sabato 3 febbraio. Il clima sarà particolarmente rigido, più di quanto non lo sia stato in tutto il mese di gennaio. Il freddo del weekend anticipa una settimana che si prevede particolarmente instabile e nella quale non sono escluse ulteriori perturbazioni e nevicate a bassa quota.