Maltempo, allagamenti in Corso Regina Margherita a Torino

Una vera e propria voragine si è aperta nella notte scorsa a Torino in corso Regina Margherita all’angolo con via della Consolata. A causare l’enorme falla è stata la rottura di una tubazione dell’acquedotto, a sua volta dovuta alle forti piogge e al maltempo che stanno colpendo il capoluogo piemontese in questi giorni.

Gli allagamenti causati dal guasto alla tubazione hanno rallentato il traffico di Torino (Ansa)

Disagi per la circolazione a Torino

Subito avviati i lavori da parte dei tecnici della Smat e del Comune. Il sottopasso di corso Regina Margherita e via della Consolata è stato inizialmente chiuso in entrambe le direzioni. Già in mattinata, però, è stato tutto riaperto tranne la carreggiata centrale del corso Regina Margherita da Rondò Forca a via della Consolata, che è rimasta chiusa al traffico. Per limitare i disagi alla cittadinanza causati dalla rottura della tubazione e dalla voragine che si è venuta a creare, la circolazione nella ZTL Centrale e nelle vie riservate al mezzo pubblico è stata libera fino alle 10.30.