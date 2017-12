Maltempo sull’Italia: allerta arancione su Lazio, Abruzzo e Molise

L’ultima perturbazione del 2017, che arriva dall’Atlantico, sta portando pioggia e vento su tutta l’Italia, con temperature in forte calo ovunque (LE PREVISIONI). Tanta neve è scesa sulle Alpi, soprattutto in Trentino. Mentre il mare in tempesta ha reso difficoltosi - e in alcuni casi bloccato - i collegamenti verso le isole, in particolare in Campania, Sicilia e Lazio. Su Lazio, Abruzzo e Molise, poi, la protezione civile ha diramato un’allerta arancione per rischio idrico e idrogeologico. A Roma, nelle scorse ore, la pioggia, una violenta grandinata e il vento forte hanno provocato la caduta di alberi e allagamenti: circa 240 gli interventi effettuati nelle ultime 24 ore dai vigili del fuoco a causa del maltempo. Grandine e forte vento a Roma: alberi caduti e allagamenti

L’allerta

La protezione civile, in particolare, ha disposto un’allerta arancione nel Lazio (sull’Appennino di Rieti e sui bacini del Liri e dell’Aniene), in Abruzzo (sulla Marsica, sul Bacino dell’Alto Sangro e su quello dell’Aterno) e, infine, su gran parte del Molise. L’allerta è gialla, invece, sui restanti settori di Lazio, Abruzzo e Molise, su gran parte del Friuli Venezia Giulia, sull’Alto Piave in Veneto, in parte della Toscana settentrionale e meridionale, sui versanti appenninici delle Marche, sull’Umbria, sulla Campania, sulla Calabria e su gran parte di Puglia e Basilicata. La situazione è complicata nel Reatino, dove un'intensa nevicata ha coperto diversi comuni: anche Amatrice e Accumoli, colpiti dal terremoto dello scorso anno.

La situazione sulle Dolomiti

A causa delle intense nevicate che hanno interessato le Dolomiti, sono una cinquantina gli interventi effettuati la notte scorsa dai vigili del fuoco in provincia di Belluno. Molti di questi hanno riguardato la statale 51 di Alemagna e l'area attorno a Cortina d'Ampezzo. Più di metà delle operazioni ha riguardato il recupero di autovetture, in larga parte di turisti diretti nella località ampezzana per trascorrere il Capodanno, in difficoltà a causa della neve. Molti gli interventi anche per la rimozione di alberi caduti sulla strada a causa del peso della neve. In meno di 24 ore, a Cortina le precipitazioni nevose hanno raggiunto i 45 centimetri, portando a 55 centimetri lo strato complessivo di neve; sul Falzarego (chiuso come gli altri passi dolomitici) 47 centimetri; a Malga Losch 64 centimetri. Per gli sciatori, dunque, la situazione per San Silvestro è delle migliori: una coltre bianca di 153 centimetri ad Alleghe, di 152 a Frassenè e di 75 a Sappada.

Disagi in Sardegna

L'ondata di maltempo, con abbassamento delle temperature, vento forte e mareggiate, ha creato non pochi disagi anche in Sardegna. Alcune strade sono state chiuse nel Nuorese a causa della neve, mentre nel Cagliaritano i responsabili del circo Rinaldo Orfei ieri sera hanno preferito evacuare gli spettatori in via precauzionale a causa del forte vento. Sempre a causa del vento, disagi anche a Cagliari per alcuni rami e cornicioni caduti e cassonetti dei rifiuti spostati. Problemi causati dalla neve, invece, nel Nuorese e nel Sassarese. Bloccata nelle prime ore di questa mattina, ad esempio, la Statale 131 all'altezza di Campeda. La strada è stata poi riaperta al transito dei mezzi leggeri, quelli pesanti privi di dispositivi invernali, catene e gomme termiche, sono stati fermati dalla Polizia stradale.

Data ultima modifica 28 dicembre 2017 ore 10:53