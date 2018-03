Francia, crolla il numero degli uccelli a causa dei pesticidi

La Francia si prepara a perdere gran parte dei suoi volatili. Come denunciano alcuni scienziati, la campagna francese sta vivendo un vero e proprio crollo della popolazione di uccelli. I dati mostrano che negli ultimi dieci anni anni dozzine di specie hanno perso un numero preoccupante di esemplari.

La situazione in Francia

"La situazione è catastrofica": a dirlo è Benoit Fontaine, un biologo della conservazione del National Museum of Natural History francese e co-autore di uno studio sulla popolazione volatile nazionale. Come riporta il Guardian, "le nostre campagne stanno diventando un vero deserto". Sono i numeri a parlare: uccelli come la sterpazzola, l'ortolano e l'allodola, e altre specie prima molto comuni, si sono ridotti di un terzo. La popolazione della pispola, un uccello migratore canterino, ha subito un calo addirittura del 70%.

Cause e colpevoli

Il principale colpevole di questa potenziale strage è l'uso massiccio di pesticidi su vaste monocolture di grano e mais. Il problema però non è legato al rapporto tra uccelli e sostanze chimiche, ma a ciò di cui i volatili si nutrono: gli insetti. I pesticidi li stanno sterminando e quindi gli uccelli stanno progressivamente perdendo la loro fonte di sostentamento primaria. Il trend si estende anche al resto d'Europa, dove i moscerini sono calati dell'80% e la popolazione ha perso oltre 400 milioni di esemplari negli ultimi 30 anni. A complicare ulteriormente la situazione è anche il degrado dell'habitat naturale e delle foreste. "La situazione non è ancora irreversibile, - puntualizza Fontaine - ma tutti gli attori del settore agricolo devono lavorare insieme per cambiare le cose".