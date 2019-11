Autovie: Assemblea approva bilancio

(ANSA) - TRIESTE, 6 NOV - Calano i ricavi da pedaggio (-2 milioni di euro). I transiti sono passati da 48 milioni 311 mila dell'esercizio 2017-2018 ai 47 milioni 772 mila veicoli (-1,1%) dell'esercizio attuale. E' quanto emerso oggi nel corso dell'Assemblea di Autovie Venete che si è tenuta a Trieste in cui è stato approvato il bilancio d'esercizio (luglio 2018-giugno 2019). La Concessionaria chiude l'anno con un utile netto di oltre 6,5 milioni di euro. Un risultato "positivo", ha commentato il presidente, Maurizio Castagna. Un calo, quello dei ricavi da pedaggio, dovuto al mancato incremento tariffario e al calo del traffico leggero (-3,5%) per via della realizza mentre quello pesante è rimasto praticamente invariato. Un risultato atteso, ha sottolineato Castagna, soprattutto per quanto riguarda il traffico leggero, sotto pressione per via dei lavori di realizzazione della terza corsia in A4. (ANSA).