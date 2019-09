Autonomia: D'Incà, giusto compromesso

(ANSA) - VENEZIA, 21 SET - (ANSA) - VALDAGNO (VICENZA), 21 SET - "Si riparte da quanto fatto in passato e poi da un incontro che si farà lunedì tra il ministro Boccia e il presidente del Veneto, Luca Zaia": così il ministro per i rapporti col Parlamento, Federico D'Inca, parlando a Valdagno dell'iter per l'Autonomia. "Con il primo - ha aggiunto D'Inca, ospite dell'assemblea degli industriali di Vicenza assieme al ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli - ho parlato più volte e credo che questo Governo riuscirà a portare a casa l'Autonomia per il Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, trovando quel giusto compromesso in modo tale che il Paese resti unito e si alleggerisca quel clima di tensione che fino ad oggi si è registrato".