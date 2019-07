Fiamme in abitazione, giovane in salvo

(ANSA) - VENEZIA, 30 GIU - Un vasto incendio divampato intorno alle 23.00 di ieri sera a San Martino Buon Albergo, alle porte di Verona, sta tenendo tuttora impegnati i Vigili del fuoco.

Le fiamme si sono sviluppate in un sottotetto utilizzato come ripostiglio, interessando circa 150 metri quadrati di superficie di un'abitazione su tre piani. Il fumo prodotto dall'incendio ha costretto un giovane residente a rifugiarsi sul balcone, in attesa dei soccorsi.

I pompieri, intervenuti con 9 unità e 3 automezzi (tra cui un'autoscala), hanno raggiunto il ragazzo in pericolo utilizzando autorespiratori e hanno fornito una maschera anche al giovane; protetto da fumo e calore e potendo respirare aria pulita, il ragazzo è stato tratto in salvo e accompagnato fuori della casa, dove è stato affidato al personale di un'ambulanza per dei controlli. (ANSA).



