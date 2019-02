False fatture, sequestro beni a ditta

(ANSA)- VICENZA, 22 FEB -La Guardia di Finanza di Thiene ha sequestrato ad una Srl di trasporto merci di Zugliano e del suo legale rappresentante, un 59enne, denunciato per dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Il sequestro ha riguardato somme depositate in banca e quota parte di un immobile a Thiene di proprietà dell' uomo, per un importo totale di 62.000 euro. Le indagini sono partite da una verifica fiscale avviata dai finanzieri a seguito dell'individuazione di un altro vicentino, già condannato per bancarotta fraudolenta e circonvenzione di incapace, interdetto dal 2008 all'esercizio di imprese commerciali per una durata di 10 anni,inadempiente con il fisco, che era colui che emetteva le fatture false. E' stato accertato che la Srl,tra il 2010 e il 2011, aveva ricevuto e usato fatture emesse anche da altre aziende "evasori totali". Le operazioni fasulle avevano consentito alla società di evadere imposte sui redditi per 47.000 euro e Iva per 15.000 euro,tutti sequestrati.