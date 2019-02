Scontro tra cabine ovovia, due feriti

(ANSA) - BELLUNO, 14 FEB - Un malfunzionamento dell'ovovia di Alleghe (Belluno), nel comprensorio del Civetta, ha provocato uno scontro tra cabine, e nell'urto due sciatori sono rimasti leggermente feriti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che svolgono servizio di sicurezza sulle piste da sci. I due sciatori, secondo quanto si è appreso, hanno rifiutato le cure mediche, rientrando a valle autonomamente. L'incidente è avvenuto sull'ovovia che sale alla località Coldei Baldi-Piani di Pezzè. I due sciatori poi rimasti feriti si trovavano assieme ad un loro amico in una delle cabine in fase di salita. Per cause da accertare, il modulo che li precedeva sarebbe rimasto bloccato nei pressi della stazione d'arrivo, venendo centrato dalla cabina dei tre giovani. Due di loro hanno riportato nell'urto leggere contusioni. Con i carabinieri è intervenuto in soccorso anche il personale dell'impianto di risalita.

Effettuate le verifiche di sicurezza, e risolto il problema, l'ovovia è poi tornata in funzione.