Maxitamponamento, chiusa SS Valsugana

(ANSA) - VENEZIA, 14 GEN - La Strada statale 47 Valsugana è rimasta chiusa al traffico per circa 7 ore tra le località di Primolano (Vicenza) e Grigno (Trento) per un tamponamento che ha coinvolto una ventina di veicoli, in gran parte automobili e alcuni mezzi pesanti.

La causa della serie di incidenti risulta il ghiaccio che ha tradito gli automobilisti e i camionisti. Non sono riusciti a tenere i mezzi sono controllo, andando a tamponarsi o uscendo fuori strada. Persino un'ambulanza arrivata per i soccorsi è finita contro un mezzo dei carabinieri.

Una piccola tendopoli è stata allestita dalla Croce Rossa sul luogo dell'incidente per soccorrere e medicare i feriti meno seri, mentre i più gravi si trovano ricoverati in vari ospedali trentini. (ANSA).

Data ultima modifica 14 gennaio 2019 ore 14:43