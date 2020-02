Poste: potenziati servizi Fvg, attenzione a piccoli Comuni

(ANSA) - PORDENONE, 11 FEB - Un dialogo costruttivo per risolvere eventuali criticità e annunciare un ulteriore potenziamento dei servizi in Fvg. È l'esito dell'incontro odierno, nella sede di Unindustria a Pordenone, tra il vicedirettore generale di Poste Italiane Giuseppe Lasco e una novantina di sindaci.

Poste Italiane ha ricordato il nuovo piano di investimenti per la infrastruttura logistica in Fvg e il potenziamento dell'organico: circa 130 assunzioni di portalettere nel 2019; 55 inserimenti negli uffici postali, con ulteriori 18 da inizio 2020. Per i piccoli Comuni sono state inoltre realizzate più di 500 azioni: 24 nuovi ATM Postamat con sistemi di ultima generazione, wi-fi gratuito in 163 Uffici, 183 installazioni di nuovi sistemi di videosorveglianza, 121 interventi di rifacimento di cassette postali e l'introduzione delle cassette smart. "Per Poste Italiane - ha detto Lasco - la presenza sul territorio è un asset strategico che ci ha portati a erogare nuovi servizi con particolare attenzione ai Piccoli Comuni".



Data ultima modifica 12 febbraio 2020 ore 10:43