Internet: stop insidie, studenti a lezione con Polposta Fvg

(ANSA) - TRIESTE, 11 FEB - Profili "fake", dietro ai quali potrebbero nascondersi adescatori e non coetanei. Hate speech, "sempre più frequenti", e social challenge, ovvero le "grandi sfide in rete che a volte creano danni anche molto gravi". Sono i rischi più ricorrenti del web dai quali il Compartimento di Polizia postale e delle comunicazioni del Fvg mette in guardia i ragazzi, promuovendo "un'attività di prevenzione continua e non a spot". Oggi, in occasione del Safer Internet Day, gli agenti hanno incontrato a Trieste, in collaborazione con il Comune e l'Ufficio scolastico regionale, alcuni studenti per una lezione ad hoc contro le insidie della rete. In termini di prevenzione, ha spiegato la dirigente del Compartimento, Manuela De Giorgi, "si è fatto molto e molto bisogna fare", anche in collaborazione con le famiglie.

"Nessuno si permette di demonizzare le potenzialità di Internet, ma occorre creare consapevolezza" nei ragazzi, ha osservato il Questore di Trieste, Giuseppe Petronzi. (ANSA).