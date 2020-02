Incendi: fiamme in capannone a Trieste

(ANSA) - TRIESTE, 3 FEB - Un incendio è divampato in un capannone in Via Ressel 7, nella zona industriale della città, per cause che non sono state ancora accertate. Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco, giunti con due squadre complete, un'autobotte e un'autoscala del Comando provinciale di Trieste.

Una colonna di fumo si è levata dal capannone, visibile da vari luoghi della città. Per precauzione sei dipendenti sono stati trasportati all'ospedale per accertamenti - in codice verde - a causa di inalazione di fumi. (ANSA).